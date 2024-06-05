Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту

Алматы впервые в своей истории примет Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Соревнования пройдут 5-12 июня 2024 года. В связи с этим в южной столице несколько дней будут перекрывать дороги. Об этом рассказали в пресс-службе акимата мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

В программе соревнований: гонки среди элиты, юниоров, юниорок и параспортсменов. Дополнительно пройдут соревнования среди велогонщиков категории Masters.

Как уточнили власти города, с 6 по 12 июня будет частично перекрыто движение на дорогах в местах проведения континентального первенства:

6, 7, 8 июня с 9:00 до 17:00:

будет перекрыто движение на участке дороги по западной стороне ул. Б. Момышулы – от комплекса "Алматы Арена" в северном направлении до ул. Саина. Старт соревнованиям будет дан в комплексе "Алматы Арена", далее последует разворот спортсменов в мкр. Мадениет и финиш на точке старта.

Для удобства жителей города и пассажиров общественного транспорта на восточной стороне дороги будет организовано реверсивное движение.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

9, 10, 11, 12 июня:

движение будет перекрыто на участке дороги по западной стороне ул. Б. Момышулы – от комплекса "Алматы Арена" до Индустриальной зоны Алматы.

Для удобства жителей города и пассажиров общественного транспорта на восточной стороне дороги будет организовано реверсивное движение.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в акимате поделились расписанием перекрытия дорог:

9 июня – с 09:00 до 18:00;

– с 09:00 до 18:00; 10 июня – с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 16:30;

– с 07:00 до 11:00, с 12:00 до 16:30; 11 июня – с 07:00 до 13:00;

– с 07:00 до 13:00; 12 июня – с 09:00 до 14:30.

"Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут движения". Пресс-служба акимата Алматы

Отметим, что совсем недавно в Алматы уже перекрывали несколько дней дороги. Тогда причина была в высоких гостях, которые приехали в южную столицу для участия в ряде международных мероприятий. Подробнее об этом по ссылке.