В Астане перекроют еще один участок на проспекте Кабанбай батыра
Фото: primeminister.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 5 июня сообщило о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра на участке от ул. Хусейн бен Талал до кольца Жулдыз, сообщает Zakon.kz.
В управлении отметили, что в этой связи с 21:00 часов 5 июня до 21:00 часов 6 июня текущего года вышеуказанный участок будет частично перекрыт. При этом движение будет осуществляться от кольца Жулдыз в сторону города.
"Вместе с тем сообщаем, что с 21:00 часов 6 июня до 6:00 часов 9 июня текущего года будет уже полное перекрытие вышеуказанного участка. Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Астане 17 автобусных маршрутов изменили схему движения из-за ремонта дорог.
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