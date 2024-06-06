Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан включили в список "зеленых" туристических направлений

Казахстан включили в список &quot;зеленых&quot; туристических направлений, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 08:58 Фото: Министерства туризма и спорта РК
Район Катон-Карагай в Восточном Казахстане вошел в список "зеленых" туристических направлений Travel Green List британского журнала Wanderlust,сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства туризма и спорта РК,  в этот список также включены такие проекты, как культурно-просветительские центры в Японии и природный заповедник на месте железной дороги в Сингапуре, наряду с развитием сельского туризма в Казахстане за инициативы в области устойчивого туризма.

Британская редакция высоко оценила Фонд устойчивого развития сельских территорий, созданный в 2019 году для улучшения качества жизни в трех отдаленных районах, включая Катон-Карагай. Отмечены такие инициативы, как обучение владельцев гостиниц, открытие школы гостеприимства, поддержка туристических троп, установка дорожных указателей и финансирование туристических информационных центров. Эти проекты способствовали созданию в регионе сообщества устойчивого туризма и улучшению условий для туристов.

В январе 2024 года мы публиковали материал с данными о том, из каких стран чаще всего приезжают туристы в Казахстан.

Читайте также

В двух городах РК 6 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В двух городах РК 6 июня ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Полчища комаров атаковали жителей Астаны
Полчища комаров атаковали жителей Астаны
В ЗКО продолжают выдавать жилье жителям районов, пострадавших от паводка
В ЗКО продолжают выдавать жилье пострадавшим от паводка
Елена Вебер
Восточно-Казахстанская область Казахстан 2024 год Туризм
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: