Албания может стать новым туристическим направлением для казахстанцев

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев считает, что направление Албания как туристическое может быть интересным для казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах официального визита президента Албании Байрама Бегая в Акорде министр рассказал, что на переговорах в том числе будет решаться вопрос безвизового режима для граждан Албании. В то же время и у самой Албании Ермек Маржикпаев отметил хороший туристический потенциал.

"Я думаю, это будет правильно и очень интересно для нашей страны это направление очень интересно. За последние годы 211 албанцев заехало в Казахстан, а наших только, к сожалению, трое туристов было в Албании. Я считаю, что этот вопрос для нас очень важен, мы должны поднять эту работу на новую качественную ступень". Ермек Маржикпаев

6-8 сентября 2023 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Казахстан находится президент Албании Байрам Бегай.

