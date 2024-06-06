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Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества

Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 09:51 Фото: Instagram/police__astana
Рассылку от Департамента полиции Астаны начали получать казахстанцы. В ней граждан предупреждают о новом виде мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Портал stopfake.kz узнал, что сообщения казахстанцам действительно рассылает столичный ДП, чтобы они не попались на крючок аферистов.

Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 09:51

Фото: stopfake.kz

"Злоумышленники, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, представляясь руководителями государственных учреждений и выставляя их фото и видео, говорят, что проводится специальная операция по задержанию правонарушителей. Далее убеждают в необходимости личного участия в поимке преступников. К примеру, мошенники, используя нейросеть и копируя внешность первого заместителя начальника ДП Астаны Эльдара Даниярова, осуществляют звонки по видеосвязи. После чего оповещают о якобы проводимых следственных действиях и путем психологического давления принуждают граждан к передаче своих личных сбережений на страховые счета Национального банка", – рассказали в пресс-службе ДП Астаны.

К тому же, как отметили в ведомстве, злоумышленникам удается убедить граждан реализовать свое имущество, оформить на себя заем, а вырученные денежные средства перевести на подставные счета.

"В подобных случаях просим прервать разговор и сообщить на канал "102" в полицию. Будьте бдительны и не реагируйте на подобные уловки мошенников".Пресс-служба ДП Астаны.

Пример данного мошенничества приводят полицейские в соцсетях региональной газеты "Костанайские новости".

"Журналисту из Лисаковска пришло сообщение в мессенджере о том, что в Союзе журналистов проводится проверка со стороны КНБ и с ним в ближайшее время свяжутся сотрудники. "Заботливый" собеседник уточнил, что написал с целью предупредить, и представился председателем правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаевым. И на аватаре было его фото. Даже не беря во внимание нынешнее должностное положение Матаева (это реальный человек), столь странное предупреждение сбило с толку неудавшуюся жертву. Далее по алгоритму последовали звонки из разных "органов", а потом и видеозвонок от "сотрудника Департамента полиции вашей области". Жертве сообщили, что мошенники сняли с его счетов крупную сумму и перевели на счет в поддержку СВО. И теперь в отношении этого журналиста заведено уголовное дело по статье, связанной с пособничеством в терроризме. Лжеправоохранитель объяснил, что для доказательства невиновности необходимо открыть карту онлайн. Прокололись мошенники на том, что не смогли назвать область", – рассказал порталу "Костанайские новости" начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области капитан полиции Олжас Магыпаров.

Ранее эксперты по безопасности раскрыли простую схему мошенников, на которую "клюют" сотни казахстанцев. Подробнее о ней можете узнать по ссылке.

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