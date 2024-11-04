В каких ЖК Алматы не рекомендуют брать жилье: новый список
По актуальной информации список состоит из 36 жилых комплексов.
В Управлении градостроительного контроля Алматы уточнили, что реестр пополнился рядом жилых комплексов (ЖК), не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
"В список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. Согласно информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Специалисты подчеркивают:
Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу +7 705 896 60 00.
31 октября 2024 года в пресс-службе акимата Алматы заявляли о сносе крупного объекта технического обслуживания, находящегося по улице Розыбакиева. В городском Управлении градостроительного контроля подчеркнули, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки.