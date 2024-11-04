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В каких ЖК Алматы не рекомендуют брать жилье: новый список

Алматы, частный сектор, новостройки, дома, жилые дома, жилые комплексы, ЖК, новостройки, коттеджи , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 15:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акимат Алматы сегодня, 4 ноября 2024 года, выступил с важным обращением. Согласно нему, специалисты обновили список городских жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья, сообщает Zakon.kz.

По актуальной информации список состоит из 36 жилых комплексов.

В Управлении градостроительного контроля Алматы уточнили, что реестр пополнился рядом жилых комплексов (ЖК), не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

"В список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. Согласно информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов".Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы
В каких ЖК Алматы не рекомендуют брать жилье: новый список, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 15:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В каких ЖК Алматы не рекомендуют брать жилье: новый список, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 15:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Специалисты подчеркивают:

Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу +7 705 896 60 00.

31 октября 2024 года в пресс-службе акимата Алматы заявляли о сносе крупного объекта технического обслуживания, находящегося по улице Розыбакиева. В городском Управлении градостроительного контроля подчеркнули, что нарушения были выявлены в ходе внеплановой проверки.

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