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Религиозную литературу хотят запретить в школах Казахстана

Религиозную литературу хотят запретить в казахстанских школах Фото: pxhere
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 30 ноября поддержали норму, вводящую запрет на религиозную литературу в школах Казахстана. Документ направили на рассмотрение в Сенат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и наставничества" представил депутат Асхат Аймагамбетов. По его словам, одна из норм законопроекта предусматривает запрет на распространение нежелательной для детей информации в школах.
"Предложена норма по недопущению распространения религиозной и иной вредной информации в организациях образования". Асхат Аймагамбетов
Депутат объяснил необходимость такого запрета тем, что школа – это светская организация, и никакой религиозной информации там быть не должно.
"Четкая норма. Думаю, она послужит основанием для того, чтобы в школы не допускать религиозных разных деятелей и иную религиозную литературу или информацию. Школа у нас светское учреждение, понимаете? Поэтому светское учреждение должно быть полностью светским. Если вы хотите читать религиозную литературу – у вас есть возможность иная, у вас есть родители, хотя дети должны быть до совершеннолетия защищены (от религиозной пропаганды. – Прим. ред.), так как им очень сложно делать выводы", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

В проекте закона, разработанном по инициативе депутатов, предусмотрен ряд норм, касающихся обеспечения безопасности детей и защиты их прав.

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