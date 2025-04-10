Рекламу энергетиков хотят запретить в Казахстане

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков 10 апреля 2025 года в Сенате прокомментировал предложение о запрете рекламы энергетических напитков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Нурия Ниязова отметила, что энергетики стали частью молодежной культуры.

"В связи с чем у меня вопрос: как вы считаете, необходимо ли предусмотреть отдельные нормы о запрете рекламы энергетических напитков и подобной продукции для несовершеннолетних?" – озвучила она.

Вице-министр культуры и информации ответил, что это очень актуальный вопрос, но в настоящее время в Казахстане нет нормы, которая запрещает рекламу энергетических напитков.

"Если в продаже, как вы знаете, есть ограничения с 21 года, то в рекламе нет. Тем не менее в настоящее время на телеканале "Балапан" – это главный детский телеканал – отсутствует реклама энергетических напитков. Более того, там отсутствует реклама жевательных резинок, части фастфуда и особенно ограничена реклама газированных напитков. То есть, исходя из государственных интересов, мы уже на главном государственном канале отказались от рекламы энергетических напитков. В целом, отвечая на ваш вопрос, данную норму, я думаю, мы можем рассмотреть с нашими коллегами и отраслью, исходя, прежде всего, из ответственности всех представителей масс-медиа, для того чтобы действительно ограничить рекламу энергетиков и, возможно, даже расширить список запрещенной продукции", – дополнил Канат Искаков.

Он подчеркнул, что это очень рациональное предложение, и его готовы обсуждать, чтобы в детском контенте установить ограничения на рекламу данного вида продукции.

8 июля 2024 года в Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года.