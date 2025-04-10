#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Общество

Рекламу энергетиков хотят запретить в Казахстане

Напитки, жестяные банки, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 13:11 Фото: freepik
Вице-министр культуры и информации Канат Искаков 10 апреля 2025 года в Сенате прокомментировал предложение о запрете рекламы энергетических напитков в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Сената Нурия Ниязова отметила, что энергетики стали частью молодежной культуры.

"В связи с чем у меня вопрос: как вы считаете, необходимо ли предусмотреть отдельные нормы о запрете рекламы энергетических напитков и подобной продукции для несовершеннолетних?" – озвучила она.

Вице-министр культуры и информации ответил, что это очень актуальный вопрос, но в настоящее время в Казахстане нет нормы, которая запрещает рекламу энергетических напитков.

"Если в продаже, как вы знаете, есть ограничения с 21 года, то в рекламе нет. Тем не менее в настоящее время на телеканале "Балапан" – это главный детский телеканал – отсутствует реклама энергетических напитков. Более того, там отсутствует реклама жевательных резинок, части фастфуда и особенно ограничена реклама газированных напитков. То есть, исходя из государственных интересов, мы уже на главном государственном канале отказались от рекламы энергетических напитков. В целом, отвечая на ваш вопрос, данную норму, я думаю, мы можем рассмотреть с нашими коллегами и отраслью, исходя, прежде всего, из ответственности всех представителей масс-медиа, для того чтобы действительно ограничить рекламу энергетиков и, возможно, даже расширить список запрещенной продукции", – дополнил Канат Искаков.

Он подчеркнул, что это очень рациональное предложение, и его готовы обсуждать, чтобы в детском контенте установить ограничения на рекламу данного вида продукции.

8 июля 2024 года в Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Депутат предлагает внести изменения в Правила государственных закупок
Общество
14:35, Сегодня
Депутат предлагает внести изменения в Правила государственных закупок
Депутат Сената возмутилась ежегодными перебоями в поставках лекарств
Общество
14:26, Сегодня
Депутат Сената возмутилась ежегодными перебоями в поставках лекарств
Сенатор обеспокоен финансовыми махинациями в программе "ART Sport"
Общество
14:13, Сегодня
Сенатор обеспокоен финансовыми махинациями в программе "ART Sport"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: