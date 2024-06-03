Когда завершат реконструкцию трассы Талдыкорган – Усть-Каменогорск

В АО "НК "КазАвтоЖол" сегодня, 3 июня 2024 года, рассказали, когда планируется завершить реконструкцию автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что нацкомпания продолжает реконструкцию автодороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск протяженностью 768 км. Из них 58 км относятся к I-б категории, а 710 км – ко II категории. На данный момент новое асфальтобетонное покрытие проложено на 748 км.

"По итогам 2024 года планируется завершить работы и обеспечить безопасный и комфортный проезд по основной дороге", – говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖоле" уточнили, что реконструируемый участок автомобильной дороги Талдыкорган – Усть-Каменогорск охватывает три области:

Жетысускую,

Абайскую,

Восточно-Казахстанскую.

В рамках проекта планируется строительство 81 моста и путепровода, а также установка 521 водопропускной трубы. Также в рамках проекта предусмотрено строительство площадок отдыха с санитарно-гигиеническими узлами.

Кроме того, сообщается, что в 2023 году был обеспечен безопасный проезд от Талдыкоргана до границы Абайской области, а также от села Караколь до Аягоза и Усть-Каменогорска. По результатам 2023 года исключено 87,3 км объездных дорог из 90 км, а также устроено 127 км нижнего слоя покрытия.

С начала 2024 года уложено более 35 км асфальтобетонного покрытия, или 45 тыс. тонн асфальтобетона. На данный момент мобилизовано 12 асфальтобетонных заводов мощностью более 2,4 тыс. тонн/час и девять дробильно-сортировочных установок мощностью 2,3 тыс. тонн/час. Задействовано около 861 единицы техники и 1312 человек.

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