КГА сделал заявление после недовольства казахстанцев работой аэропорта Алматы

В Комитете гражданской авиации (КГА) Министерства транспорта Казахстана сегодня, 6 июня 2024 года, отреагировали на недовольство граждан работой аэропорта Алматы, сообщает Zakon.kz.

Из релиза КГА следует, что авиакомпания Qatar Airways преждевременно сделала электронную рассылку пассажирам о переходе в новый терминал с 3 июня, однако указанная иностранная авиакомпания не успела провести интеграцию систем и переход был перенесен на 11 июня.

"5 июня авиакомпания Qatar Airways сделала рассылку пассажирам, что рейсы будут выполняться с нового терминала с 11 июня. Был получен отчет о прочтении от 98% пассажиров... Полный перевод всех международных (примерно 50 рейсов в день) рейсов будет осуществлен поэтапно и завершится к 20 июню", – говорится в заявлении.

В целом, по данным КГА, с момента открытия новый терминал аэропорта Алматы обслужил 54 рейса (1 июня – девять рейсов, с ежедневным увеличением количества рейсов, 5 июня – 17 рейсов) авиакомпаний Air Astana, Wizz Air, Pegasus Airlines, Azerbaijan Airlines, Uzbekistan Airways и Scat, Somon Air с общим количеством обслуженных пассажиров – 8504.

"Международный аэропорт Алматы предпримет все усилия по предупреждению недоразумений в связи с началом работы нового терминала и приносит извинения пассажирам за временные неудобства". Пресс-служба КГА

Ранее в соцсетях пассажиры пожаловались на то, что международные вылеты все еще осуществляются из старого терминала аэропорта Алматы. На это отреагировали в пресс-службе воздушной гавани южной столицы.