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На Алаколе упал дельтаплан: в КГА сделали заявление

На Алаколе упал дельтаплан: в КГА сделали заявление, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 19:30 Фото: primeminister.kz
Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана 25 июля 2024 года выступил с объявлением после происшествия на озере Алаколь. На одной из зон отдыха двое человек при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду, сообщает Zakon.kz.

Дельтаплан совершил жесткую посадку в селе Акши. Это произошло в 17:15.

Сообщение комитета об инциденте гласит следующее:

"По данному авиационному происшествию будет проведено расследование".Пресс-служба КГА РК

К счастью, происшествие обошлось без жертв. Двух пострадавших госпитализировали.

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