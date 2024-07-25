На Алаколе упал дельтаплан: в КГА сделали заявление
Фото: primeminister.kz
Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана 25 июля 2024 года выступил с объявлением после происшествия на озере Алаколь. На одной из зон отдыха двое человек при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду, сообщает Zakon.kz.
Дельтаплан совершил жесткую посадку в селе Акши. Это произошло в 17:15.
Сообщение комитета об инциденте гласит следующее:
"По данному авиационному происшествию будет проведено расследование".Пресс-служба КГА РК
К счастью, происшествие обошлось без жертв. Двух пострадавших госпитализировали.
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