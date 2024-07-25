На Алаколе упал дельтаплан: в КГА сделали заявление

Фото: primeminister.kz

Комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана 25 июля 2024 года выступил с объявлением после происшествия на озере Алаколь. На одной из зон отдыха двое человек при катании на дельтаплане вместе с летательным аппаратом упали в воду, сообщает Zakon.kz.

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