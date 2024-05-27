К лету запустят дополнительные рейсы на Алаколь и Балхаш

В Министерстве транспорта Казахстана 27 мая 2024 года заявили, что в сезон каникул и отпусков увеличится количество авиарейсов и железнодорожных поездов в курортные зоны страны, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день из Астаны и Алматы выполняется 36 рейсов в неделю до озер Балхаш и Алаколь (33 – до Алаколя, три – до Балхаша).

Из Алматы:

в Урджар – (субсидируемый, выполняется авиакомпанией "Южное небо", семь рейсов в неделю), также с 1 июля авиакомпанией Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям); в Ушарал – (субсидируемый, выполняется авиакомпанией "Южное небо", 10 рейсов в неделю), также с 16 июня авиакомпанией Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям); в Балхаш – коммерческие рейсы выполняются авиакомпанией "Южное небо", три рейса в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).

Из Астаны:

в Урджар – с 1 июня авиакомпанией Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям);

коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям); в Ушарал – с 16 июня авиакомпанией Qazaq Air будут запущены коммерческие рейсы с частотой четыре рейса в неделю (по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям).

Кроме того, в направлении озера Алаколь дополнительно будут запущены три поезда "Тальго", три поезда стандартного формирования и беспересадочные вагоны:

№254/253 "Астана – Достык" ("Тальго");

№211/212 "Алматы – Достык" ("Тальго");

№207/208 "Алматы – Достык" ("Тальго");

№221/222 "Алматы – Достык" (стандартный);

№457/458 "Семей – Достык" (стандартный);

№459/460 "Оскемен – Достык" (стандартный);

№21/6942/6941/22 "Алматы – Достык" (прицепной вагон);

№21/6942/6941/22 "Кызылорда – Достык" (прицепной вагон).

На сегодняшний день курсируют три поезда: №337/338 "Алматы – Достык", №6941/6942 "Актогай – Достык", №53/54 "Астана – Достык" и беспересадочные вагоны сообщением "Астана – Достык" (в составе поезда №121/122 "Астана – Семей", три купейных вагона).

В целом, как уточнили в Минтранспорта, будут курсировать 12 поездов.

Кроме того, по востребованным направлениям рассматривается запуск коммерческих поездов по следующим направлениям:

№201/202 "Астана – Алматы";

№203/204 "Астана – Шымкент";

№257/258 "Уральск – Астана".

По действующим направлениям ведется подготовка подвижного состава к работе в летний период, где проводятся мероприятия по расконсервации систем вентиляции и кондиционирования воздуха, замена воздушных фильтров, промывка и дезинфекция системы водоснабжения, осмотр и проверка электрооборудования вагонов. Также проводятся работы по покраске тамбуров, титанов, труб систем отопления и других частей и наружная обмывка кузовов вагонов.

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