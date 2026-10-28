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Общество

Осенние каникулы-2026: полиция Казахстана обратилась к родителям и законным представителям школьников

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, молодежь, толпа, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 13:32 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 28 октября 2026 года, Департамент полиции (ДП) Астаны обратился к родителям и законным представителям школьников. Их призвали уделить повышенное внимание досугу детей во время осенних каникул, сообщает Zakon.kz.

Как отметили стражи порядка, казахстанцам важно знать, где находится ребенок, с кем он проводит время, куда направляется после выхода из дома и когда планирует вернуться.

Также гражданам рекомендовали заранее обсудить с детьми правила поведения на улице, в общественных местах и при общении с незнакомыми людьми.

"В период каникул необходимо обращать внимание на то, как дети проводят свободное время вне дома. Следует исключить их пребывание в опасных местах, заброшенных зданиях и на строительных объектах, а также предупредить об ответственности за порчу чужого имущества, участие в конфликтах, мелкое хулиганство и другие противоправные действия. Не менее важно контролировать поведение детей в социальных сетях, объяснять им риски общения с незнакомцами в интернете и предостерегать от участия в сомнительных онлайн-группах и опасных челленджах".Пресс-служба ДП Астаны

Казахстанцам напомнили, что профилактика правонарушений среди несовершеннолетних начинается прежде всего в семье.

"Доверительное общение, внимание к интересам ребенка, знание его круга общения и своевременное реагирование на изменения в поведении помогают предупредить возможные риски. Важно не только устанавливать ограничения, но и объяснять детям, почему соблюдение правил необходимо для их собственной безопасности и безопасности окружающих".Пресс-служба ДП Астаны

В связи с этим полиция призывает родителей и законных представителей ответственно отнестись к организации досуга школьников во время осенних каникул.

Внимание взрослых, соблюдение элементарных мер предосторожности и своевременная профилактическая работа помогут обеспечить безопасность детей и предотвратить возможные происшествия.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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