53 дома за 40 дней построили в СКО для пострадавших от паводка
"Особенно, пострадавших жителей воодушевил приезд Главы Государства и его слова о том, что "никто не останется без поддержки". В ходе строительства особое внимание уделено качеству проводимых работ. Я признателен нашим строительным компаниям за "титанический труд", ответственный подход и профессионализм. Строители сейчас работают днем и ночью, чтобы пострадавшие семьи как можно скорее заехали в новые дома. Давайте, поблагодарим их! Есть хорошая инициатива дать новому развивающемуся микрорайону название "Бірлік". Аким СКО Гауез Нурмухамбетов
В Северо-Казахстанской области по поручению Главы Государства проводится комплексная работа по решению жилищного вопроса пострадавших жителей от паводка.
В целом в областном центре строится 700 домов на средства меценатов, приобретаются квартиры, мехбригады ремонтируют дома в Петропавловске и Кызылжарском районе.
"7 лет прожил в Подгоре. В новом доме отличная квадратура, жить буду с сыном и супругой. Жене очень понравилась кухня, она большая". Житель Петропавловска Оразғали Алдекеев
Первые 53 дома в новом микрорайоне "Бірлік" построены всего за 40 дней, на средства фонда "Қазақстан халқына". Финансовые средства в данный фонд, направленные на строительство и покупку жилья, выделили "капитаны" отечественного бизнеса.
А именно:
- председатель совета директоров "Kaspi.kz" – Вячеслав Ким;
- председатель совета директоров корпорации "Kazakhmys" – Эдуард Огай;
- председатель правления "Kazminerals management" – Эльдар Мамедов;
- председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев;
- акционер группы компаний "ЦАЭК" - Сергей Кан.
Североказахстанский завод "ЗИКСТО", в лице учредителя предприятия Сергея Павлингера, оказали помощь в приобретении бытовой техники и мебели в каждый дом для новосёлов.
"Дом отличный, видно, что построен добротно. Благодарим Президента, государство, всех за такую оперативную помощь. Будем потихоньку обживаться, очень рады, что мебель и технику предоставили". Житель Петропавловска Юрий Тучин
На сегодня уже около 300 семей подали заявку на получение новых домов в новом микрорайоне "Бірлік", где будут проживать до 3 тысяч человек. Это будет настоящий "мини-городок" с развитой инфраструктурой. На средства меценатов ТОО "УайДиДи Карпарейшн" начато строительство детского сада.
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