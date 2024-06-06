Жуки-вредители атаковали огороды Семея

Жители Семея жалуются на нашествие жуков-вредителей. Насекомые красного цвета атаковали огороды и улицы окраин, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, крылатые с большой скоростью уничтожают траву и рассаду. Жители говорят, такого массового вторжения жуков не припомнят, и просят принять срочные меры.

"Которые мы отравы берем, они не помогают. Я если, например, возьму отраву, у себя потравлю, а сосед не потравит – они дальше и дальше распространяются. Они еще и летают, также кусают. Мы опасаемся, чтобы они не съели наш огород. Потому что часто замечаю – они везде". Жительница поселка Холодный ключ Татьяна Волкова

Не только на рапсовых растениях, везде: на свекле, на хрене, на помидорах, везде-везде. Полосатые вредители пожирают не только редис и капусту, насекомыми буквально усыпана трава по всей округе.

Эксперты подтвердили: это рапсовый листоед, родственник всем известного колорадского жука. Оказывается, специалисты рекомендовали провести в Семее фитосанитарные мероприятия. Но власти утверждают, что крылатые безвредны для людей. При этом в районах и на берегах Алаколя расплодившихся листоедов потравили.

А вот в Семее на это попросту нет средств. В акимате ждут, что скоро их численность сама пойдет на спад. А население просят тщательнее полоть сорняки на грядках, где насекомые и размножаются.

"Нужно соблюдать всем физическим и юридическим лицам на своей территории, возле своих домов, возле своих огородов, возле своих крестьянских хозяйств, они должны соблюдать санитарное состояние. Тогда этого жука не будет. К особо опасным не относится, к карантинным не относится. За счет государственного бюджета на обработки, на ведение химических каких-то работ, мероприятий деньги на это, финансы не выделяются". Руководитель областного филиала центра фитосанитарной диагностики и прогнозов Арай Канафина

Ранее нашествие огромных "комаров" объяснили в акимате Астаны.