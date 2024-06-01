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Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан айт

Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан айт, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 11:53 Фото: pixabay
Мусульманский праздник окончания хаджа – Курбан айт – выпал в 2024 году, как и в прошлом году, на июнь. О том, в какие дни будут отдыхать казахстанцы в этот праздник – в материале Zakon.kz.

Напомним, что Курбан айт отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа, в память жертвоприношения Ибрахима, почитаемого в исламе пророком.

Согласно календарю, в текущем году мусульманский праздник выпадает на понедельник, 17 июня. Соответственно, этот день является выходным.

Сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан айт, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 11:53

Фото: Zakon.kz

О том, сколько дней казахстанцы отдохнут, в целом, в июне 2024 года, можете узнать здесь.

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