Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев проголосовал на избирательном участке №521, расположенном в колледже информационных технологий города Уральска, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил важность политической кампании для жизни страны.

"Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что укрепление представительных органов является одним из ключевых приоритетов государственной политики. В результате политических реформ в стране расширились и полномочия маслихатов. Народные избранники вносят вклад в социально-экономическое развитие региона и содействуют решению актуальных вопросов. Депутаты маслихатов – это связующее звено между народом и властью. Поэтому рассчитываю, что жители региона примут активное участие в голосовании и проявят свою гражданскую позицию", – отметил Нариман Турегалиев.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

В Западно-Казахстанской области правом голоса обладают 451 868 граждан. В регионе работают 673 избирательные комиссии, в том числе 14 территориальных, 171 окружная и 488 участковых.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

По партийным спискам пяти политических партий и одномандатным территориальным избирательным округам зарегистрирован 521 кандидат.

Фото: акимат Западно-Казахстанской области

На всех избирательных участках оборудованы специальные места для лиц с инвалидностью. Для избирателей данной категории подготовлены аудиобюллетени.