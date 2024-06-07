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"Не понравилось, как поздоровался": студента осудили за убийство сверстника в Караганде

Студент, убийство, Караганда, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:01 Фото: Zakon.kz
Студент одного из карагандинских вузов осужден за убийство сверстника. Погибшему было 17 лет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на начальника Следственного управления ДП Карагандинской области Талгата Мейманова.

Конфликт между 17-летними юношами произошел в сентябре 2023 года возле университета, где они оба учились. Одному из парней не понравилось, как с ним поздоровался сверстник. Слово за слово, юноши сцепились. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес противнику смертельные ножевые ранения.

"Оба учились в одном вузе, ранее никаких конфликтов между ними не было, все произошло спонтанно, банально. Студенту не понравилось, как с ним поздоровался сверстник. Он посчитал, что другой проявил неуважение к нему. На этой почве у них произошел конфликт. Имея при себе оружие в виде ножа, он его догнал и нанес два ножевых ранения. В результате чего потерпевший получил тяжкий вред здоровью и умер. По данному делу следствие провело ряд экспертиз, материал был направлен в суд. Подозреваемого осудили на 10 лет лишения свободы", – рассказал в интервью Талгат Мейманов.

Подполковник полиции отметил, что убийства относятся к категории особо тяжких преступлений против личности. Раскрытие и расследование преступлений этой категории находятся на особом контроле.

"В целом за пять месяцев этого года в производстве всех следственных подразделений департамента полиции находилось 9877 уголовных дел различных категорий. В сравнение с прошлым годом у нас идёт снижение количества преступлений почти на 500. Вместе с тем увеличено количество оконченных производством дел, на сегодняшний день процессуальные решения приняты, в том числе направлены в суды по 5408 делам", – добавил Талгат Мейманов.

Ранее Zakon.kz сообщал, что в Павлодаре 16-летнего студента колледжа приговорили к семи годам шести месяцам лишения свободы за сбыт наркотиков. 

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