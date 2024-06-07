Более 400 казахстанцев стали жертвами кредитного мошенничества

56-летний предприимчивый карагандинец обманул более 400 человек из разных регионов страны, обещая им оформить кредиты под 2,5 процента, сообщает Zakon.kz со ссылкой на начальника Следственного управления ДП Карагандинской области Талгата Мейманова.

Для солидности подозреваемый зарегистрировал товарищество с ограниченной ответственностью и открыл филиалы своей компании в разных регионах. Он обещал потерпевшим за вознаграждение помочь в оформлении кредитов под 2,5 процента. Льготные условия кредитования заманили в уловки подозреваемого более 400 жертв. В общей сложности они отдали мошеннику более 300 миллионов тенге.

"Несмотря на всю проводимую профилактическую работу со стороны органов полиции, жители региона и в целом страны продолжают попадать на уловки мошенников. В данном случае подозреваемый маскировал свои действия под гражданско-правовые отношения, официально составлял договора. К нему обращались, потому что люди хотели оформить кредиты на выгодных условиях. Мы задержали его, сейчас он находится под стражей. Уголовное дело завершено производством, направлено уже в суд", – рассказал Талгат Мейманов.

Еще одна предприимчивая карагандинка тоже вскоре предстанет перед судом за мошенничество. Женщина обещала потерпевшим дешевые туры за границу. Ее жертвами стали более 20 человек. Они оплатили стоимость туров, но ни денег, ни билетов на самолет так и не получили. Примечательно, что подозреваемая ранее уже была судима за аналогичное преступление.

"Мы призываем граждан не доверять сомнительным предложениям, особенно если цены на товар или услуги в разы дешевле, чем обычно. Особенно нужно разговаривать с пожилыми родителями и родственниками, чтобы они были более бдительны. Несколько месяцев назад мы задержали еще одну группу аферистов, которые работали сразу по нескольким схемам. Они приходили домой к пожилым карагандинцам и рассказывали, что их родственники передали им посылки из-за границы, и просили оплатить доставку. Либо звонили по телефону, представляясь близким родственником, который попал в полицию. Чтобы "спасти" предполагаемых родственников, потерпевшие следовали всем инструкциям мошенников и отдавали им свои деньги. Данный материал также направлен в суд", – добавил подполковник полиции.

Всего за пять месяцев 2024 года в производстве следователей и дознавателей ДП Карагандинской области находилось 2380 дел по фактам мошенничества. Из них более 36 процентов приходится на категорию интернет-мошенничества.

Ранее Zakon.kz сообщал о новом распространяемом виде мошенничества. Злоумышленники, используя мессенджеры WhatsApp и Telegram, представляются гражданам руководителями госучреждений и под разными предлогами выманивают их личные сбережения либо заставляют оформить на себя кредиты.