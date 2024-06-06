Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Караганде отец неоднократно насиловал 13-летнюю дочь

Насилие над детьми, дети, ребенок, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:46 Иллюстративное фото: pexels
Жителя Караганды осудили за изнасилование несовершеннолетней дочери. О чудовищном преступлении корреспонденту Zakon.kz в интервью рассказал начальник следственного управления ДП Карагандинской области Талгат Мейманов.

По словам подполковника, 13-летняя девочка неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны родного отца зимой 2023 года. Подросток долгое время боялась рассказать о случившемся матери, но спустя несколько дней после очередного насилия все же не выдержала.

"Заявление в полицию поступило в марте 2023 года. Подозреваемый совершал сексуальное насилие в отношении дочери, когда мамы не было дома. Он пользовался беспомощностью малолетнего ребенка. Мы зарегистрировали уголовное дело, провели ряд экспертиз и направили дело в суд. В итоге подозреваемого приговорили к 21 году лишения свободы", – рассказал Талгат Мейманов.

Семья потерпевшей никогда не состояла на учете в органах полиции в качестве неблагополучной, добавил Мейманов. Осужденный ранее не привлекался к уголовной ответственности, закон не нарушал. Чтобы доказать его вину, следствию пришлось провести обширную работу, начиная от депонирования показаний потерпевшей и заканчивая многочисленными экспертизами, в том числе и на склонность потерпевшей к фантазированию.

"Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних находятся у нас на особом контроле. Зачастую доказать виновность насильника сложно, потому что жертвы обращаются не сразу. Бывают даже случаи, когда пишут заявления спустя несколько лет после пережитого насилия. Сроков давности по таким делам нет. Мы принимаем все заявления и очень тщательно проводим расследование, не основываясь только на показаниях потерпевших. Иногда по таким делам проводится более 10 экспертиз, что затягивает время следствия", – добавил подполковник полиции.

Всего за пять месяцев 2023 года в органах полиции Карагандинской области зарегистрировано 31 уголовное дело против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за аналогичный период этого года 44. Из них в суд направлено в прошлом году семь, в этом году – 11.

Ранее в Уральске осудили несовершеннолетних за групповое изнасилование 12-летней девочки. Приговор в отношении пятерых подсудимых вынесли в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области 5 июня.

Читайте также

пожар
Хозпостройка вспыхнула рядом с жилым домом в Алматы
поездка на катамаране едва не закончилась трагедией в Акмолинской области
Поездка на катамаране для трех акмолинцев едва не обернулась трагедией
В Алматы, Астану и Уральск поступали наркотики из-за рубежа
В Алматы, Астану и Уральск поступали наркотики из-за рубежа
Айша Сейльжан
Караганда 2024 год Изнасилования Домашнее насилие
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
История со школьным бухгалтером, который украл свыше 400 млн тенге, получила продолжение
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Аким района Атырауской области уволился после семейного скандала
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Впервые в истории: в Алматы несколько дней будут перекрывать дороги из-за ЧА по велоспорту
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: