В Караганде отец неоднократно насиловал 13-летнюю дочь

Жителя Караганды осудили за изнасилование несовершеннолетней дочери. О чудовищном преступлении корреспонденту Zakon.kz в интервью рассказал начальник следственного управления ДП Карагандинской области Талгат Мейманов.

По словам подполковника, 13-летняя девочка неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны родного отца зимой 2023 года. Подросток долгое время боялась рассказать о случившемся матери, но спустя несколько дней после очередного насилия все же не выдержала.

"Заявление в полицию поступило в марте 2023 года. Подозреваемый совершал сексуальное насилие в отношении дочери, когда мамы не было дома. Он пользовался беспомощностью малолетнего ребенка. Мы зарегистрировали уголовное дело, провели ряд экспертиз и направили дело в суд. В итоге подозреваемого приговорили к 21 году лишения свободы", – рассказал Талгат Мейманов.

Семья потерпевшей никогда не состояла на учете в органах полиции в качестве неблагополучной, добавил Мейманов. Осужденный ранее не привлекался к уголовной ответственности, закон не нарушал. Чтобы доказать его вину, следствию пришлось провести обширную работу, начиная от депонирования показаний потерпевшей и заканчивая многочисленными экспертизами, в том числе и на склонность потерпевшей к фантазированию.

"Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних находятся у нас на особом контроле. Зачастую доказать виновность насильника сложно, потому что жертвы обращаются не сразу. Бывают даже случаи, когда пишут заявления спустя несколько лет после пережитого насилия. Сроков давности по таким делам нет. Мы принимаем все заявления и очень тщательно проводим расследование, не основываясь только на показаниях потерпевших. Иногда по таким делам проводится более 10 экспертиз, что затягивает время следствия", – добавил подполковник полиции.

Всего за пять месяцев 2023 года в органах полиции Карагандинской области зарегистрировано 31 уголовное дело против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за аналогичный период этого года 44. Из них в суд направлено в прошлом году семь, в этом году – 11.

Ранее в Уральске осудили несовершеннолетних за групповое изнасилование 12-летней девочки. Приговор в отношении пятерых подсудимых вынесли в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области 5 июня.