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"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт

"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 14:39 Фото: unsplash
Казахстанцы бурно обсуждают в социальных сетях отмену выходного дня на понедельник, 17 июня 2024 года, в связи с мусульманским праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Ранее, согласно календарю, утвержденному на 2024 год, Курбан айт выпадал на 17 июня, и этот день являлся выходным. Но сегодня, 7 июня, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) заявило, что первый день Курбан айта выпал на воскресенье, 16 июня.

Как пояснили в Минтруда, религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу.

Таким образом, понедельник, 17 июня, который ранее все считали выходным днем, таковым теперь не является.

"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 14:39

Фото: Zakon.kz

Мы собрали для вас реакцию наших сограждан на столь неожиданную новость. Судя по комментариям, которые они оставили в Telegram-канале Zakon.kz, у многих были запланированы поездки, куплены билеты:

  • "Зачем?"
  • "Верните".
  • "Подстава подстав".
  • "Ну и дали бы людям отдохнуть".
  • "А нельзя было раньше сказать?"
  • "А так можно что ли переносить?"
  • "Спасибо за украденный выходной".
  • "Я же планы построила уже на 17, верните, пожалуйста".
  • "Сюр какой-то, они бы еще Новый год на 30 декабря перенесли".
  • "Жесть, слов нет. Оказывается, можно менять не только налоги".
  • "Облом. Я уже и в табеле выходной день проставила на эту дату".
  • "Отлично. Какие-то люди могут переносить религиозные праздники".
  • "Люди планы уже спланировали. Уже кто-то билеты купил, рассчитывая на выходной".
  • "Везде отмечен красным днем... а тут резко передумали. Бред какой-то".

Оказалось, что подобное с праздником Курбан айт произошло и в соседних государствах:

  • "В Узбекистане 17-го".
  • "В Кыргызстане тоже изменили дату с 17-го на 16 июня".

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