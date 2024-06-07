"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт

Казахстанцы бурно обсуждают в социальных сетях отмену выходного дня на понедельник, 17 июня 2024 года, в связи с мусульманским праздником Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Ранее, согласно календарю, утвержденному на 2024 год, Курбан айт выпадал на 17 июня, и этот день являлся выходным. Но сегодня, 7 июня, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) заявило, что первый день Курбан айта выпал на воскресенье, 16 июня.

Как пояснили в Минтруда, религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу.

Таким образом, понедельник, 17 июня, который ранее все считали выходным днем, таковым теперь не является.

Фото: Zakon.kz

Мы собрали для вас реакцию наших сограждан на столь неожиданную новость. Судя по комментариям, которые они оставили в Telegram-канале Zakon.kz, у многих были запланированы поездки, куплены билеты:

"Зачем?"

"Верните".

"Подстава подстав".

"Ну и дали бы людям отдохнуть".

"А нельзя было раньше сказать?"

"А так можно что ли переносить?"

"Спасибо за украденный выходной".

"Я же планы построила уже на 17, верните, пожалуйста".

"Сюр какой-то, они бы еще Новый год на 30 декабря перенесли".

"Жесть, слов нет. Оказывается, можно менять не только налоги".

"Облом. Я уже и в табеле выходной день проставила на эту дату".

"Отлично. Какие-то люди могут переносить религиозные праздники".

"Люди планы уже спланировали. Уже кто-то билеты купил, рассчитывая на выходной".

"Везде отмечен красным днем... а тут резко передумали. Бред какой-то".

Оказалось, что подобное с праздником Курбан айт произошло и в соседних государствах: