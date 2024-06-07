"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Ранее, согласно календарю, утвержденному на 2024 год, Курбан айт выпадал на 17 июня, и этот день являлся выходным. Но сегодня, 7 июня, Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) заявило, что первый день Курбан айта выпал на воскресенье, 16 июня.
Как пояснили в Минтруда, религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу.
Таким образом, понедельник, 17 июня, который ранее все считали выходным днем, таковым теперь не является.
Фото: Zakon.kz
Мы собрали для вас реакцию наших сограждан на столь неожиданную новость. Судя по комментариям, которые они оставили в Telegram-канале Zakon.kz, у многих были запланированы поездки, куплены билеты:
- "Зачем?"
- "Верните".
- "Подстава подстав".
- "Ну и дали бы людям отдохнуть".
- "А нельзя было раньше сказать?"
- "А так можно что ли переносить?"
- "Спасибо за украденный выходной".
- "Я же планы построила уже на 17, верните, пожалуйста".
- "Сюр какой-то, они бы еще Новый год на 30 декабря перенесли".
- "Жесть, слов нет. Оказывается, можно менять не только налоги".
- "Облом. Я уже и в табеле выходной день проставила на эту дату".
- "Отлично. Какие-то люди могут переносить религиозные праздники".
- "Люди планы уже спланировали. Уже кто-то билеты купил, рассчитывая на выходной".
- "Везде отмечен красным днем... а тут резко передумали. Бред какой-то".
Оказалось, что подобное с праздником Курбан айт произошло и в соседних государствах:
- "В Узбекистане 17-го".
- "В Кыргызстане тоже изменили дату с 17-го на 16 июня".