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Отмена выходного дня на Курбан айт: официальный комментарий Минтруда

Отмена выходного дня на Курбан айт: официальный комментарий Минтруда, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 15:54 Фото: pxhere
7 июня 2024 года Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) выступило с официальным заявлением: дополнительного выходного дня в связи с празднованием Курбан айта 17 июня 2024 года не будет, сообщает Zakon.kz.

В публикации на сайте ведомства отмечено, что в соответствии со статьей 84 Трудового кодекса РК первый день Курбан айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем.

Также сказано, что ежегодно МТСЗН формируется Производственный календарь, в котором отмечаются праздничные и выходные дни в Казахстане на предстоящий год.

"При формировании Производственного календаря на 2024 год Духовным управлением мусульман Казахстана 17 октября 2023 года было направлено официальное письмо, в котором сообщалось, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 17 июня, но может сдвинуться в связи с фазами Луны".Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

Сегодня, 7 июня 2024 года, Духовное управление мусульман Казахстана объявило, что в 2024 году первый день Курбан айта выпадает на 16 июня.

"Учитывая, что это воскресенье, дополнительного выходного дня в понедельник, 17 июня, не будет".Пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК

В ведомстве заключили, что в соответствии с законом "О праздниках в Республике Казахстан" переносу подлежат только праздничные дни, выпадающие на выходные дни.

Стоит отметить, что казахстанцы бурно обсуждают в социальных сетях отмену выходного дня в понедельник, 17 июня.

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