Кто чаще всего берет микрокредиты, рассказали в АРРФР

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов 7 июня на брифинге в СЦК описал портрет среднестатистического заемщика микрофинансовых организаций, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замглавы АРРФР, в основном микрофинансовые организации сосредоточены в отдаленных регионах, где нет отделений и филиалов банков.

"Среднестатистический заемщик микрофинансовых организаций – это житель регионов Казахстана. И если 3-4 года назад мы видели, что в основном займы МФО выдавались физлицам на потребительские цели, то сейчас большая часть портфеля МФО уже выдается бизнесу. Поэтому повторюсь, что среднестатистический портрет – это житель регионов, который получает кредит в основном для развития микробизнеса в отдаленных регионах страны", – отметил Олжас Кизатов.

Он добавил, что в дальнейшем меры Агентства будут направлены на то, чтобы МФО выдавали кредиты именно для развития микробизнеса в регионах.

Ранее на брифинге представитель АРРФР рассказал, в каком случае банки и МФО будут обязаны списать кредиты казахстанцам.