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Законодательство РК

В каком случае банки и МФО будут обязаны списать кредиты казахстанцам

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, расчёт , фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2024 13:33 Фото: freepik
Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов 7 июня на брифинге в СЦК рассказал о новой норме, по которой банки и микрофинансовые организации обязаны будут списать кредиты казахстанцам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Замглавы АРРФР напомнил, что в феврале вступили в силу нормы закона о добровольном отказе от получения банковских займов и микрокредитов. На сегодняшний день этим добровольным правом воспользовались уже 385 тыс. казахстанцев.

"Сейчас в рамках закона по минимизации рисков при кредитовании мы дополнительно предусмотрели ответственность банков и микрофинансовых организаций. Если они выдали кредит по тем лицам, которые отказались от получения кредита, то банки и микрофинансовые организации должны в обязательном порядке списать эти кредиты и исключить негативную кредитную историю в системе кредитного бюро", – рассказал заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

Он добавил, что число займов, оформленных на казахстанцев, после введения добровольного запрета незначительно, но снизилось в Казахстане.

"В первом квартале текущего года общий объем выданных кредитов составил 525 млрд тенге, порядка 4,5 млн договоров. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года произошло уменьшение на 2,5%. По объемам и количеству также незначительное уменьшение произошло", – сообщил Олжас Кизатов.

Однако, по его словам, снижение количества выданных займов больше носит сезонный характер, а добровольный запрет на выдачу кредитов сильно на ситуацию не влияет.

"В целом эти меры, на наш взгляд, направлены на то, чтобы сократить количество мошеннических транзакций. У нас в последнее время было значительное количество жалоб относительно того, что люди мошенническим образом оформляли кредиты в отношении третьих лиц", – заключил Олжас Кизатов.

9 февраля Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект поправок, по которым банкам и МФО запретят выдачу кредитов заемщикам при наличии добровольного отказа от кредитования.

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