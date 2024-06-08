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Дорогу "Жезказган – Кызылорда" будут строить четыре подрядчика

Ремонт трассы, ремонт дороги, асфальтобетонные работы, асфальтоукладчики, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 03:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строительство дороги "Жезказган – Кызылорда" будут выполнять четыре подрядные организации, определенные в ходе конкурса, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы акимата Улытауской области, в текущем году подрядчики начнут работу по:

  • выделению земли;
  • привлечению инфраструктуры;
  • строительству вахтового городка,
  • подготовке объездных дорог.

Данный перечень предстоящих работ обсудили с представителями установленных компаний глава региона Берік Әбдіғалиұлы и председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев. Встреча прошла 8 июня.

"При строительстве автодороги "Жезказган – Кызылорда" будут использоваться отечественные материалы. Также есть вероятность завершить проект в 2026 году".Дархан Иманашев

Первую часть денежных средств подрядчикам выплатят после заключения договора между "КазАвтоЖолом" и Азиатским банком развития. Подписание запланировано в сентябре этого года.

А 6 июня в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали, как проверяют качество асфальта.

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