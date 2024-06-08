Дорогу "Жезказган – Кызылорда" будут строить четыре подрядчика
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Строительство дороги "Жезказган – Кызылорда" будут выполнять четыре подрядные организации, определенные в ходе конкурса, сообщает Zakon.kz.
По сведениям пресс-службы акимата Улытауской области, в текущем году подрядчики начнут работу по:
- выделению земли;
- привлечению инфраструктуры;
- строительству вахтового городка,
- подготовке объездных дорог.
Данный перечень предстоящих работ обсудили с представителями установленных компаний глава региона Берік Әбдіғалиұлы и председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев. Встреча прошла 8 июня.
"При строительстве автодороги "Жезказган – Кызылорда" будут использоваться отечественные материалы. Также есть вероятность завершить проект в 2026 году".Дархан Иманашев
Первую часть денежных средств подрядчикам выплатят после заключения договора между "КазАвтоЖолом" и Азиатским банком развития. Подписание запланировано в сентябре этого года.
А 6 июня в АО "НК "КазАвтоЖол" рассказали, как проверяют качество асфальта.
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