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Законодательство РК

Град, ливень, шквал и жара: на понедельник в РК объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 20:02 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 10 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На юге, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

Днем на большей части Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35°. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем на большей части области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Кокшетау ночью временами ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, при грозе 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара +36°. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара +36°. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, западе, юге Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В северной половине Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Актюбинской области ожидается сильная жара +35°. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем на севере области 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара +40°. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере востоке Павлодарской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, днем шквал. Ветер восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается временами сильный дождь, гроза, ветер восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара +35+40°. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке, в центре Абайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем при грозе 15-20, порывы 23 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +36°. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем при грозе порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается днем сильная жара +34+36°. По области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее "Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник.

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