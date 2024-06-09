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Законодательство РК

Какую погоду обещают казахстанцам 10 июня

небо, облака, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 16:41 Фото: freepik
"Казгидромет" выпустил общий прогноз погоды по территории Казахстана на понедельник, 10 июня, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу синоптиков сети, по республике сохранится неустойчивый характер погоды – продут дожди с грозами, град, шквал.

"С прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, на большей части территории РК пройдут дожди с грозами, на севере страны – сильный дождь, град, шквал. По республике ожидается усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Днем в Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Жетысуской, Улытауской, Жамбылской областях, на юге Актюбинской и Абайской, на западе, в пустынных районах Туркестанской областей ожидается сильная жара.

В Мангистауской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской ,Улытауской, на западе, севере Кызылординской, на западе Актюбинской, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской, Абайской областей, на юге, в центре Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Туркестанской областях, на западе Западно-Казахстанской, на юге, северо-востоке, в центре Кызылординской, на севере, востоке, в центре Мангистауской, на юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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