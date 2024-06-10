Резкий рост раковых заболеваний объяснила главный онколог Казахстана

Главный внештатный онколог Казахстана Диляра Кайдарова привела данные по заболеваемости онкологией в стране. По ее словам, пандемия коронавируса спровоцировала рост новых случаев рака не только в Казахстане, но и во всем мире, сообщает Zakon.kz.

Диляра Кайдарова рассказала, что в Казахстане на учете состоят 218 тыс. онкобольных.

"Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане. В 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире, после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний", – заявила она.

По ее данным, эти же выводы приводились на мировом конгрессе – там все онкологи говорили об этих проблемах.

Между тем, по ее словам, в Казахстане за пять лет выявляемость рака на нулевой и первой стадии выросла почти на 5,5% и составила 35%, а пятилетняя выживаемость увеличилась до 55 %.

"Внедрение новых технологий, менее инвазивных операций, ранней диагностики, современной лучевой терапии, применение таргетных и иммунопрепаратов позволили улучшить оказание онкологической помощи в Казахстане", – сообщила она.

Однако депутат Асхат Аймагамбетов привел иные данные. По его словам, ежегодно от рака в Казахстане умирают 13 тыс. человек.

"Много случаев выявляется на третьей или четвертой стадии, очень низкий показатель ранней диагностики онкологии. Рак молодеет – растет заболеваемость среди молодежи. В Казахстане более 3,5 человек не охвачены онкоскринингом – то есть ранней диагностикой, так как не имеют статуса застрахованности в системе ОСМС", – указал он.

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев уточнил, что на сегодня в Казахстане на учете состоят 222 тыс. человек.

"Рост по сравнению с прошлым годом на 7,1%. Женщины заболевают раковыми заболеваниями чаще мужчин - 55% случаев против 44%, однако мужчины умирают чаще женщин. 55,6 % в структуре заболевших - это лица трудоспособного возраста. В структуре онкологических заболеваний на первом месте - рак молочной железы, далее рак легкого, колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. По смертности первое место занимает рак легкого. На втором месте - рак желудка и колоректальный рак и рак молочной железы", – резюмировал он.

Ранее главный онколог Казахстана Диляра Кайдарова прокомментировала сокращение бюджета на онкопомощь на 20%.

