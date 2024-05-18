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Какой вид рака самый распространенный в Казахстане, рассказала главный онколог Минздрава

лента-знак борьбы против рака, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 12:06 Фото: freepik
По данным главного внештатного онколога Министерства здравоохранения Диляры Кайдаровой, первое место по заболеваемости занимает рак молочной железы. При этом количество заболевших женщин увеличивается с каждым годом, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету КазНИИ онкологии и радиологии, отправленному на почту Zakon.kz, в 2023 году в Казахстане выявили 5500 новых случаев рака молочной железы.

"И самое главное, что нас пугает, то, что рак молочной железы все-таки помолодел. Буквально недавно у нас была пациентка, ей 23 года, у нее развился рак молочной железы. Поэтому большое внимание мы уделяем именно ранней диагностике и профилактике. В 2023 году был разработан и утвержден Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями. По этому КП у нас запланирована установка новых цифровых маммографов для того, чтобы своевременно диагностировать это грозное заболевание у наших женщин на ранней стадии. Сейчас рак на ранних стадиях можно излечить почти 100-процентно", – рассказала Диляра Кайдарова на пресс-конференции научно-практической школы медицинских онкологов в Алматы.

В организации отметили, что по заболеваемости в Казахстане на второе место вышел рак толстой кишки. На третьем месте – рак легкого. Четвертое место по заболеваемости занимает рак желудка. Пятое – рак шейки матки.

"Сейчас в Казахстане есть все возможности пойти в поликлинику, бесплатно пройти смотровые кабинеты. Это доступно и для незастрахованных граждан тоже. Для пациентов с подозрением на онкологию в поликлиниках мы внедрили "зеленый коридор". В рамках "зеленого коридора" они могут бесплатно и в ускоренном порядке пройти все дорогостоящие обследования – МРТ, КТ, УЗИ и другие. В регионах созданы ситуационные центры, которые следят за маршрутом пациента. Сейчас вся эта работа налаживается", – отметила Кайдарова.

В настоящее время для населения Казахстана бесплатно проводится три вида онкологических скринингов:

  1. Скрининг на рак молочной железы (женщины от 40 до 70 лет, 1 раз в 2 года).
  2. Скрининг на рак шейки матки (женщины от 30 до 70 лет, 1 раз в 4 года).
  3. Скрининг на колоректальный рак (мужчины и женщины от 50 до 70 лет, 1 раз в 2 года).

Онкоскрининги должны быть доступны в вашей поликлинике по месту прикрепления.

По итогам 2023 года, всего на динамическом наблюдении в Казахстане состоит 218 213 онкологических пациентов, рост составил 5,7%. За 2023 год выявлено 41 515 новых заболевших.

Министр здравоохранения приказом от 2 мая 2024 года внес изменения в некоторые приказы по вопросам обязательных медицинских осмотров. 

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