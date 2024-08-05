Акимат Алматы анонсировал очередные ограничения на дорогах

В Алматы ограничат движение по проспекту Абая для замены трубопровода, эксплуатируемого с 1991 года. Сколько времени это займет, рассказали Zakon.kz в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

Согласно распространяемому сообщению, с 23:00 9 августа до 10:00 12 августа движение автотранспорта в Ауэзовском районе Алматы будет частично ограничено по проспекту Абая от заправки Royal Petrol до улицы Саина в восточном направлении.

На северной стороне проспекта Абая будет организовано движение в обе стороны.

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Трубопровод, который собираются реконструировать, ввели в эксплуатацию в 1991 году.

"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, 4 детских сада, 1 объект здравоохранения и 6 прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Жителей и гостей города попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее сообщалось, что с 23:00 4 августа до 11:00 6 августа движение будет полностью перекрыто на мосту в южном и северном направлении, а также все заезды с развязки на мост по ул. Бокейханова.