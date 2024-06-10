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Депутат раскритиковала доступность онкопомощи в Казахстане: Люди по пять месяцев ждут

депутат, Мажилис, онкология , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 16:23 Фото: Zakon.kz
Депутат Гульдара Нурумова на выездном заседании комитета 10 июня 2024 года заявила, что казахстанцы вынуждены месяцами ждать очереди к онкологу. В итоге не снижается количество запущенных форм рака, сообщает Zakon.kz.

Гульдара Нурумова рассказала, что к депутатам обратилась 42-летняя женщина, которой грозный диагноз поставили в апреле 2023 года.

"Молодая женщина, мать-одиночка, воспитывает дочь четырех лет, отец инвалид, и все она проходит платно. Тогда куда ушли эти миллиарды, скажите, которые в прошлом году вам выделялись. В апреле прошлого года ей поставили диагноз "рак молочной железы". Она обследование прошла, ПЭТ/КТ, МРТ прошла платно, квоту на операцию не получила, прошла платно, все анализы гистологические тоже прошла платно, лекарство "Тамоксифен" получает до сих пор платно и большие проблемы с записями к врачам-онкологам. Тоже она проходит платно. А куда вы тогда деньги деваете, если простые больные не могут попасть на прием. По пять месяцев надо ждать очереди на МРТ, консультации врача, живой очереди нет. И, конечно, будут запущенные случаи... Вопрос доступности онкопомощи оставляет желать лучшего", – сказала она.

Она указала на то, что много больных с онкозаболеваниями не выявляют вовремя. Это она связывает с тем, что ФОМС не дает вовремя финансирование. В этой связи она предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой фонда за последние три года.

Ее коллеги – депутаты Мажилиса Нургул Тау и Тансауле Сериков – предложили повысить тарифы на паллиативную помощь. При этом они отметили, что особенно это касается детей, которых выписывают с назначением "Ибуфена".

Один из онкопациентов также выступил на этом заседании. Ему врачи, когда поставили диагноз, сказали, что жить остается 6-11 месяцев.

"Не правда, что ПЭТ/КТ простаивают. Вот сейчас позвоните в УДП, узнайте, когда можно записаться, вам скажут на сентябрь. Я вам больше скажу. В сентябре пройдешь, пять дней ждешь, пока тебе результаты напишут, потому что специалистов радиологов нет. В Индии утром пройдешь, вечером получишь результат. И если бы я тогда в Европу не поехал, вряд ли бы стоял перед вами сейчас", – сказал он.

Ранее главный внештатный онколог Казахстана Диляра Кайдарова привела данные по заболеваемости онкологией в стране. По ее словам, пандемия коронавируса спровоцировала рост новых случаев рака не только в Казахстане, но и во всем мире.

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