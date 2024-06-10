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Жителям Алматы и Астаны обещают дождь с грозой

Жителям Алматы и Астаны обещают дожди, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 17:57 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в трех крупных городах страны на 11, 12 и 13 июня 2024 года. Согласно данным специалистов, в Астане и Алматы пройдут дожди, жителям же Шымкента будет ярко светить солнце, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 11 июня: переменная облачность, ночью дождь и гроза. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 тепла.
  • 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. При грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 12-14, днем 17-19 тепла.
  • 13 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла.

Алматы

  • 11 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 тепла, днем сильная жара 34-36 градусов.
  • 12 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 градусов.
  • 13 июня: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.

Шымкент

  • 11 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 35-37 тепла.
  • 12 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 33-35 тепла.
  • 13 июня: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" подробно рассказали о прогнозе погоды по Казахстану на 11, 12 и 13 июня 2024 года по стране. Синоптики подчеркивают: жителей западных регионов ожидает сильная жара.

Также "Казгидромет" назвал регион, где через 10 дней наступит засуха. Согласно штормовому предупреждению об опасных агрометеорологических явлениях, в Кызылординской области в Шиелийском районе в ближайшие 10 дней ожидается наступление засухи.

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Казгидромет Астана Алматы Казахстан Шымкент 2024 год Прогноз погоды
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