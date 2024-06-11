Замена трубопровода 1984 года осложнит передвижение алматинцев на три месяца

С 12 июня по 15 сентября 2024 года в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто движение для автотранспорта по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева, сообщает Zakon.kz.

По данным ТОО "Алматинские тепловые сети", движение будет закрыто в обе стороны.

"Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на участке реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию с 1984 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также отмечено, что данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов.

Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

Кроме того, в 2024 году планируется реконструкция по 23 объектам общей протяженностью 20 км, что в два раза больше ежегодных показателей.

Давно отработавшие свой 25-летний срок службы трубы будут заменены на предизолированные, рассчитанные на 30 и более лет эксплуатации. Это позволит снизить теплопотери, а также износ сетей на порядка 1,8%. На текущий год изношенность сетей теплоснабжения в Алматы составляет 57,9% (802,6 км из 1385,3 км).

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее сообщалось, что в Алматы заменят более 1,2 км трубопровода, эксплуатируемого с 1976 года, проходящего по улице Дунаевского. Работы займут три месяца.