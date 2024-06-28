Почти на три месяца ограничат проезд по улице в Алматы из-за замены 40-летнего трубопровода

С 29 июня по 15 сентября 2024 года в Бостандыкском районе Алматы будет ограничено движение для автотранспорта по улице Байкадамова от проспекта Гагарина до улицы Жарокова. Данные обстоятельства связаны с заменой трубопровода, введенного в эксплуатацию с 1984 года, сообщает Zakon.kz.

Специалисты ТОО "Алматинские тепловые сети" подчеркивают, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на одном из участков реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию с 1984 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.

"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также отмечено, что подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка". Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"

Ранее стало известно, что в Астане с 28 по 30 июня участок проспекта Мангилик Ел от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра будет перекрыт. Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры будет ремонтировать там дорожное полотно.