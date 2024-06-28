Почти на три месяца ограничат проезд по улице в Алматы из-за замены 40-летнего трубопровода
Специалисты ТОО "Алматинские тепловые сети" подчеркивают, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых работ на одном из участков реконструкции трубопровода общей протяженностью 1220 метров, введенного в эксплуатацию с 1984 года, проходящего под проезжей частью названного уличного сегмента.
"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 97 многоквартирных жилых домов, 12 частных домов, 4 детских сада, 2 объекта здравоохранения и 27 прочих объектов".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"
Также отмечено, что подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции будет сохранена.
"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети"
Ранее стало известно, что в Астане с 28 по 30 июня участок проспекта Мангилик Ел от улицы Хусейн бен Талал до проспекта Кабанбай батыра будет перекрыт. Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры будет ремонтировать там дорожное полотно.