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Сколько домов построят для пострадавших от паводков, рассказал Шарлапаев

Сколько домов построят для пострадавших от паводков, рассказал Шарлапаев, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 10:51 Фото: Комитет по ЧС МВД РК
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев 11 июня на заседании правительства рассказал о ремонтно-восстановительных работах в регионах после масштабных паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, из-за паводков в Казахстане пострадали 18 005 объектов недвижимости. И пока результаты обследования имеются по 17 295 объектам.

"По обследованным объектам запланировано строительство 2245 объектов жилья, приобретение 5235 домов и ремонт 9819 объектов. На сегодняшний день начато строительство 1828 домов, что составляет 81% от запланированного количества. При этом низкие темпы работ имеют место в Западно-Казахстанской и Акмолинской областях. В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях до сих пор остаются потопленными 2122 дома", – рассказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

При этом он отметил хорошие темпы строительства в Северо-Казахстанской области, благодаря чему 53 семьям уже вручили ключи от нового жилья. 

"Вместе с тем выплаты на ремонтные работы получили собственники 1772 домов. Ситуационный центр при министерстве и Центр развития трудовых ресурсов мониторит процесс приема и обработки заявлений от граждан через eGov и информационную систему социальной помощи", – добавил Канат Шарлапаев.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов раскритиковал работу акиматов по восстановлению домов пострадавшим от паводков.

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Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан Паводки-2024 2024 год Ремонт Строительство
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