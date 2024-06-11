Бектенов раскритиковал работу акиматов: Нерешительность и слабая организация

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов 11 июня на заседании правительства раскритиковал работу по восстановлению домов пострадавшим от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства уточнил, что на прошлой неделе посещал Северо-Казахстанскую область, и отметил неплохие темпы ремонтных и строительных работ. Однако, по его словам, другие регионы пока не набрали нужный темп.

"Еще раз напомню, что лето короткое. Вы об этом знаете, нужно все успеть сделать в установленные сроки, причем качественно. К сожалению, в работе местных органов власти отмечается инертность, нерешительность, слабая организация. Особенно нужно активизироваться Западно-Казахстанской, Атырауской областям. Никаких срывов сроков быть не должно. При этом важны не только сроки, но и качество проводимых работ. На это нужно обратить особое внимание", – поручил премьер-министр Олжас Бектенов.

Он добавил, что для борьбы с паводком во многих регионах были сделаны насыпи из земли, глины, использовались мешки с песком. И теперь акиматам необходимо все привести в цивилизованный вид, утилизировать мешкотару, чтобы она не наносила вреда экологии.

Ранее казахстанский блогер показал, как в пригороде Петропавловска за пять недель построили новый поселок для пострадавших от паводков.

