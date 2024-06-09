Отца спасли, а сына не успели: парень утонул в Мангистауской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

9 июня в 25 км от города Актау на канале Шора утонул 21-летний парень, сообщает Zakon.kz.

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