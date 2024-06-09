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Законодательство РК

Отца спасли, а сына не успели: парень утонул в Мангистауской области

парень утонул на канале рядом с Актау, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:20 Фото: пресс-служба МЧС РК
9 июня в 25 км от города Актау на канале Шора утонул 21-летний парень, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, трагедия произошла на необорудованном для купания месте.

"Сотрудники ДЧС спасли тонущего отца. МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде. Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!" – говорится в сообщении.
парень утонул, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 23:20

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что двухлетний малыш утонул в Каспийском море.

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МЧС РК Актау Мангистауская область 2024 год
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