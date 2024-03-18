Можно ли детям держать оразу, рассказала глава Минздрава

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в кулуарах Мажилиса 18 марта рассказала, можно ли детям держать оразу – священный пост для мусульман, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Акмарал Альназарова подчеркнула, что детский организм быстро растет и у него очень высокие энергозатраты из-за повышенного обмена веществ.

"Энергию, которую он отдает, он должен своевременно восполнять. Поэтому, конечно, каждый родитель должен в первую очередь это понимать. Для здоровья ребенка, для его развития, я считаю, очень важное значение имеет своевременное, качественное, сбалансированное питание. И поэтому здесь, я думаю, индивидуально, в зависимости от возраста, каждый родитель, если позволяет это делать ребенку, должен сам решать", – отметила она.

В целом как педиатр она считает, что до определенного возраста ребенок должен получать полноценное питание.

"Я думаю, где-то до 16-17 лет, пока полное формирование не произойдет всех органов", – резюмировала министр.

Священный месяц Рамазан начался 11 марта.

Что разрешено и не разрешено делать во время поста, можно прочитать здесь.