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Опасная вирусная инфекция: добрался ли до Казахстана "синдром белых легких"

Опасная вирусная инфекция: добрался ли до Казахстана &quot;синдром белых легких&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:32 Фото: freepik
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 11 июня на брифинге в правительстве рассказала, добрался ли до Казахстана так называемый "синдром белых легких", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минздрава отметила, что новый вирусный тип инфекции "синдром белых легких" сейчас активно распространяется в Китае. Кроме того, были выявлены случаи в США и Европе.

Основные признаки заболевания – температура 39 градусов и длительный кашель до трех месяцев.

"В сравнении с эпидпериодом прошлого года мы всплеска заболеваемости вирусными инфекциями не наблюдаем. Казахстанцы имеют возможность сдать ПЦР, чтобы понять, какой вирус присутствует в организме. Что касается заболевания, этот вопрос на ежедневном контроле. Достаточно серьезный санитарный заслон есть на въезде в страну. Поэтому говорить о том, что сейчас появился какой-то новый вирусный тип инфекции в Казахстане, мы пока не можем, не зафиксировано", – сообщила Акмарал Альназарова.

В конце ноября 2023 года северные регионы Китая поразила массовая эпидемия заболевания неизвестной пневмонией. Длительные исследования ученых привели к выводу, что причиной массового заражения стали супербактерии, которые устойчивы к большинству видов антибиотиков. Вспышку в Китае назвали "белыми легкими", потому что у детей, страдающих пневмонией, на рентгеновских снимках легких наблюдались белые пятна. 

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