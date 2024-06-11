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Законодательство РК

По какой профессии казахстанцы могут быстро получить работу

Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:21 Фото: Zakon.kz
О ситуации на рынке труда, предлагаемой работе и заработной плате рассказали 11 июня 2024 года в Министерстве труда и социальной защиты РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, на рынке труда, как и раньше, сохраняется высокая доля потребности в  среднеквалифицированных работниках: 40,3 тыс. вакансий и 39,9 тыс. резюме.

"При этом стабильный спрос у работодателей наблюдается и на неквалифицированных работников. Наряду с этим, высокая потребность была отмечена в водителях автомобиля (1,7 тыс. вакансий), воспитателях (1,5 тыс.) и санитарах (1,5 тыс.), а вот количество резюме для указанных позиций составляло 2 тыс., 1,3 тыс. и 643 единицы соответственно", – рассказал директор Департамента стратегии и анализа больших данных АО "Центр развития трудовых ресурсов" Бахтияр Жазыкпаев.

Наибольший дефицит среди квалифицированных работников наблюдался среди санитаров (1,5 тыс. вакансий и 643 резюме), помощников воспитателей (899 вакансий и 317 резюме) и врачей общей практики (697 вакансий и 275 резюме).

"В области медицины и фармацевтики в целом дефицит кадров в мае составил 41% – 8,2 тыс. вакансий при 4,8 тыс. резюме. Среди высококвалифицированных кадров в сфере медицины больше всего не хватало педиатров (193 вакансий и 32 резюме), терапевтов (195 вакансий и 39 резюме) и акушеров (187 вакансий и 37 резюме)", – проинформировал Бахтияр Жазыкпаев.

Самые высокие зарплаты

В мае, помимо управляющих должностей в коммерческом секторе, работодатели предлагали наиболее высокие зарплаты для следующих позиций: главный агроном (от 724 тыс. тенге), главный строитель (от 659 тыс. тенге) и помощники бурильщиков при проведении капитального ремонта скважин (от 500 тыс. тенге).

Со стороны соискателей наиболее высокие желаемые зарплаты были отмечены на позиции: бурильщик шпуров (от 1,4 млн тенге), директор по инвестиционным проектам (от 1,1 млн тенге) и инженер по наладке и испытаниям (от 910 тыс. тенге).

Ранее мы рассказывали, в каких сферах в Казахстане платят самые высокие зарплаты.

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