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Почему казахстанцы стали длительно болеть

Школьный врач, медработник, медик в школе, школьная медсестра, медицинская помощь в школе, медицинский кабинет в школе, медкабинет , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 15:24 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 11 июня 2024 года рассказала, почему казахстанцы стали длительно болеть даже в случае вирусных инфекций, сообщает Zakon.kz.

По словам Акмарал Альназаровой, есть две основные причины, почему тяжело поддаются лечению привычные вирусные инфекции.

"Я думаю, комплекс вопросов. Один из очень больших вопросов – это антибиотикорезистентность, которая сегодня во всем мире имеет место быть. К сожалению, бесконтрольное потребление антибиотиков играет роль. Мы сегодня видим даже детей младшего возраста, поступающих "тяжелыми" в отделения, которые не поддаются лечению никакими антибиотиками, в том числе современными, третьего, четвертого, пятого ряда. Поэтому, я думаю, что здесь вопрос в этом", – сказала она.

Есть также вопрос правильного питания.

"К сожалению, молодежь питается не совсем качественно. Это тоже формирует наш иммунитет. Скорее всего, это тоже одна из причин увеличения продолжительности заболевания. Третье – это количество машин и загрязнения, которое приводит к аллергическим ринитам, синуситам, свойственным жителям городов. Поэтому тут не одна причина, в целом комплексно нужно рассматривать", – резюмировала министр.

Ранее глава Минздрава также прокомментировала вопрос о том, добрался ли синдром белых легких в Казахстан.

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