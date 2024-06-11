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Ребенок умер от коклюша в Карагандинской области

больница, дети, коклюш , фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 12:03 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции 11 июня 2024 года сообщила о летальном исходе от коклюша в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова указала на то, что популяционное здоровье населения очень хрупкое.

"Даже незначительная, казалось бы, прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, дала такую вспышку. У нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области", – сообщила министр.

Она заявила, что есть ответственность родителей, которые прививают, и которые не прививают – и она должна быть солидарной.

10 июня сообщалось, что в Алматы растет заболеваемость коклюшем.

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