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Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства

Лекарства , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 13:03 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 23 июля 2024 года озвучила, что повышение цен на лекарства будет зависеть от экономической ситуации в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным министра, роста цен, который был бы связан с различными нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения, не ожидается.

"Поэтому говорить о том, что ожидается рост цен (на лекарства. – Прим. ред.) или до конца года будет рост цен, мы сейчас не готовы. Это будет зависеть от экономической ситуации в стране, потому что розничный сектор – это конкурентная среда, которую мы не можем полностью регулировать", – заключила Акмарал Альназарова.

17 июля 2024 года стало известно, что в Казахстане ожидается снижение стоимости лекарств за счет исключения посредников.

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Минздрав РК Казахстан Акмарал Альназарова 2024 год Цены Лекарства Медицина
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