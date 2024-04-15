Какие дороги закрыты в Казахстане из-за паводков

Заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Галымжан Утенбаев 15 апреля 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, в каких областях ограничили движение транспорта из-за паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Галымжан Утенбаев рассказал, что из-за потепления и резкого таяния снега на автодорогах международного и республиканского значения зафиксированы происшествия с талыми водами в трех областях Казахстана. В пяти областях ограничено движение для всех видов транспорта, а именно – в Актюбинской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Северо-Казахстанской.

"В частности, в Актюбинской области ограничено движение на участке дороги республиканского значения Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз между городами Кандыагаш и Эмба. В Атырауской области на автомобильной дороге Мукур – Кульсары введено ограничение движения между пос. Доссор и городом Кульсары", – сообщил спикер.

Он отметил, что в Костанайской области из-за резкого прихода талой воды на реке Желкуар, участок которой находится на нейтральной полосе между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, введено ограничение движения на подъезде к селу Мариновка.

"В Северо-Казахстанской области из-за поднятия уровня воды в реке Есиль и перелива талых вод через проезжую часть автомобильных дорог введены ограничения движения на шести участках дорог республиканского значения. На автодороге Жезказган – Петропавловск между селом Амангельдинское и Покровка, а также на участке 952-954 км ограничено движение", – дополнил Галымжан Утенбаев.

Кроме того, по его словам, введены ограничения движения на автомобильной дороге Челябинск – Новосибирск от Мамлютского кольца до кольца 20-го микрорайона Петропавловска.

"Ограничено движение на участке от 3 до 8 км и на участке от КПП Южный до ул. Караванная Петропавловска на автомобильной дороге "Обход города Петропавловска". Также ограничено движение на участке автомобильной дороги Петропавловск – Соколовка – граница Российской Федерации от села Якорь до КПП Кызылжар", – проинформировал Галымжан Утенбаев.

Также он озвучил, что в связи с поднятием уровня воды в реке Есиль ограничено движение на автодороге Жезказган – Петропавловск между городом Аркалык Костанайской области и городом Державинск Акмолинской области.

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