Астана и Алматы вошли в список городов с самой дешевой парковкой в мире

Любой водитель знает, как трудно найти парковочное место днем в крупном городе Казахстана. А если нашел, то еще придется платить – целых 100 тенге в час. При этом многие будут очень удивлены, если узнают, что в Нью-Йорке за час стоянки придется отдать… в 100 раз больше, сообщает Zakon.kz.

Даже в столицах стран СНГ час парковочного места стоит дороже, чем в нашей стране.

Так, в Бишкеке существует несколько зон для парковки (в зависимости от близости к центру). В зоне №1 (центр города) первый час парковки будет стоить 30 сомов, последующие – 10. Парковка чуть дальше от центра стоит 20 сомов, еще дальше - 15 сомов.

В Минске более 60 муниципальных парковок. Стоимость везде стандартная – 1 белорусский рубль в час. Исключения – старинные кварталы, где цена парковочного места в час составляет 2 рубля и центр города, где такая услуга автовладельцу обойдется в 5 рублей за час.

В Ереване часовая плата в центре города составляет 300 драмов, но если оставить машину на сутки, то сумма снизится до 83 драмов.

В столице России, Москве, цены на уровне мировых. Там можно запарковаться и за 40 рублей, и за 450 (в самом центре, если найдется место).

А вот в крупном, но провинциальном российском Новосибирске парковка намного дешевле – от 50 до 100 рублей в зависимости от зоны. В Душанбе (Таджикистан) цены на парковку близки к алматинским, но все равно чуть дороже – 3 сомони за час. Еще ближе к нашим тарифам стоит парковочное "машино-место" в Ташкенте – там за час надо отдать 3000 сумов.

И, наконец, в Баку парковка за час обойдется от 0,3 до 1 маната – в зависимости от близости к центру.

Иллюстрация: Zakon.kz

Что касается мировых расценок, то они таковы. Самая дорогая парковка в Америке. По данным портала Parkopedia (оказывается, есть и такой сайт – он отслеживает более 90 млн парковочных мест в 20 000 городов 90 стран мира), два часа парковки вне уличной стоят больше всего в Нью-Йорке: 43,1 долларов.

Стоимость 1 часа парковки в городах мира. Иллюстрация: parkopedia

Таким образом, на среднюю месячную зарплату в Казахстане (382 279 тенге) можно оплатить 40 часов парковки в Нью-Йорке.

Следом за "Большим яблоком" идут три австралийских города, а почти европейский Лондон расположился на 8 месте. В Токио, Амстердаме, Осло, Париже час парковки стоит от 11 до 13 долларов.

Отметим, что сегодня в акимате Алматы сообщили важную новость по платным парковкам: коммунальное предприятие "Алматы паркинг" разрабатывает механизм внедрения абонементов для жителей близлежащих к зоне парковки домов – в соответствии с международным опытом.