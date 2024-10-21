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Боксерша Иман Хелиф поделилась ближайшими планами

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 06:33 Фото: Instagram/imane_khelif_10
Чемпионка Олимпиады в Париже по боксу поделилась планами на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Так, 20 октября она рассказала алжирской газете En Nahar, что начнет карьеру в профессиональном боксе. Спортсменка отметила, что у нее сейчас "много предложений", но она еще не решила, какое из них выбрать.

"Очень скоро я уйду в профессионалы".Иман Хелиф

Отметим, что вокруг участия Хелиф на Олимпийских играх разгорелся скандал из-за заявлений Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что она якобы провалила гендерный тест и имеет мужской набор хромосом.

Несмотря на многочисленные разговоры вокруг ее имени, 10 августа Иман Хелиф все же стала олимпийской чемпионкой.

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