Боксерша Иман Хелиф поделилась ближайшими планами

Чемпионка Олимпиады в Париже по боксу поделилась планами на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Так, 20 октября она рассказала алжирской газете En Nahar, что начнет карьеру в профессиональном боксе. Спортсменка отметила, что у нее сейчас "много предложений", но она еще не решила, какое из них выбрать.

"Очень скоро я уйду в профессионалы". Иман Хелиф

Отметим, что вокруг участия Хелиф на Олимпийских играх разгорелся скандал из-за заявлений Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что она якобы провалила гендерный тест и имеет мужской набор хромосом.

Несмотря на многочисленные разговоры вокруг ее имени, 10 августа Иман Хелиф все же стала олимпийской чемпионкой.