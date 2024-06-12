Пострадавшие от паводка жители села Нура переедут в село Сарыоба

Новое жилье для пострадавших от паводка жителей села Нура будет построено в Сарыобе, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Актюбинской области, пострадавшие сельчане сами выбрали село Сарыоба. По их мнению, угроза подтопления там значительно меньше.

По словам руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области Ержана Муздыбаева, все документы по Сарыобе уже готовы. Утвержден генеральный план населенного пункта, где детально показано расположение новых домов и соцобъектов. К примеру, медпункта, здания сельского акимата, школы и детсада.

Вопрос обеспечения Сарыобы инфраструктурой тоже решен. Газ поставляется по тому же газопроводу, что и поступает до Нуры. Для обеспечения электроснабжения в населенном пункте построят подстанцию на 35 кВт. Питьевая вода будет подаваться через насос.

Также, по словам чиновника, село Нура не останется совсем без внимания. С 12 июня там стартуют строительные работы, поскольку проведены работы по разработке генплана села. 75 домов будут строить 11 застройщиков, которые после завершения работ в Иргизе передислоцируются в Нуру.

На днях в Актюбинской области в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" прошел общегородской субботник.