Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Когда пострадавшие от паводков жители СКО получат обещанное жилье

Когда пострадавшие от паводков жители СКО получат обещанное жилье, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 15:39 Фото: akorda.kz
Стало известно, когда жители Северо-Казахстанской области, пострадавшие от паводков, получат новое жилье, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин 3 мая на брифинге в СЦК отметил, что пик паводка в регионе пройден, однако подтопленными остаются 2830 домов. Всего в области эвакуировали 14 388 человек, однако домой уже вернулись 5567 человек.

В специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков поступило 3897 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 3443 семьи, общая сумма всех выплаченных средств составила более 1 млрд 271 млн тенге.

"Сейчас в микрорайонах начаты работы по очистке территории. С сегодняшнего дня в Кожевенном и Подгору заезжают закрепленные районы с механическими бригадами и техникой для проведения восстановительно-ремонтных работ. Также идет строительство жилья для пострадавших в микрорайоне Солнечный-2. 10 местных стройкомпании на средства фонда "Қазақстан халқына" ведут строительство 100 жилых домов. Всего в новом микрорайоне построят 500 домов, все работы будут завершены до наступления холодов", – сообщил Серик Гайсин.

Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал, смогут ли пострадавшие от паводков получить компенсацию, если жилье не оформлено.

Читайте также

Мать Бишимбаева, суд, Астана
Мать Бишимбаева выступила в суде
На Казахстан надвигается арктическая прохлада
На Казахстан надвигается арктическая прохлада
Стали известны новые данные о численности населения Казахстана
Стали известны новые данные о численности населения Казахстана
Тамила Языкова
Северо-Казахстанская область Паводки-2024 2024 год Строительство Выплаты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Оползень сошел в Талгарском районе
На территорию коттеджного городка в Алматинской области сошел оползень
Дело Бишимбаева, суд, Астана
Адвокат о видео в телефоне Бишимбаева: За 20 минут произнес 175 раз одну фразу
Когда в Казахстане появятся новые операторы связи и почему их тарифы будут дешевле
В Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле
Приговор Мурату Оразбаеву, подробности уголовного дела
Задержание главы станции скорой медицинской помощи в Астане: стали известны детали дела
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: