Когда пострадавшие от паводков жители СКО получат обещанное жилье

Стало известно, когда жители Северо-Казахстанской области, пострадавшие от паводков, получат новое жилье, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин 3 мая на брифинге в СЦК отметил, что пик паводка в регионе пройден, однако подтопленными остаются 2830 домов. Всего в области эвакуировали 14 388 человек, однако домой уже вернулись 5567 человек.

В специально созданные комиссии по компенсации пострадавшим от паводков поступило 3897 заявлений. Единовременную выплату в размере 100 МРП получили 3443 семьи, общая сумма всех выплаченных средств составила более 1 млрд 271 млн тенге.

"Сейчас в микрорайонах начаты работы по очистке территории. С сегодняшнего дня в Кожевенном и Подгору заезжают закрепленные районы с механическими бригадами и техникой для проведения восстановительно-ремонтных работ. Также идет строительство жилья для пострадавших в микрорайоне Солнечный-2. 10 местных стройкомпании на средства фонда "Қазақстан халқына" ведут строительство 100 жилых домов. Всего в новом микрорайоне построят 500 домов, все работы будут завершены до наступления холодов", – сообщил Серик Гайсин.

Ранее министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев рассказал, смогут ли пострадавшие от паводков получить компенсацию, если жилье не оформлено.