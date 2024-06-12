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В районном акимате ответили на жалобу алматинки об отсутствии урн для мусора

Мусор, ящики для мусора у дома, мусорка у дома, мусорные ящики, мусорные контейнеры, контейнеры для мусора , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 08:58 Фото: Zakon.kz
11 июня жительница Алматы Асель Инербаева обратила внимание на отсутствие урн для мусора в Бостандыкском районе. Обратная связь последовала незамедлительно, сообщает Zakon.kz.

Свою жалобу неравнодушная алматинка оставила в Telegram-чате по благоустройству дворов Бостандыкского района. С ее слов, на территории 19 округа Алматы напрочь отсутствуют урны для мусора.

"Урн вообще нету, начиная от ул. Тлендиева, заканчивая ул. Ауэзова. Вдоль дороги по ул. Сатпаева нет ни одной урны, ни с верхней, ни с нижней части дороги", – утверждает участница Telegram-чата.

Также она обратила внимание на отсутствие урн по ул. Егизбаева, а именно по направлению вверх от ул. Сатпаева. Кроме того, с ее слов их нет по ул. Розыбакиева: от пр. Абая до ул. Аль-Фараби.

"На остановках тоже нет урн вообще", – подытожила свое обращение жительница Алматы.

Через 13 минут после данного обращения, администрацией чата был предоставлен ответ о включении установки урн в соответствующий план. Вот пример реализации концепции "Слышащего государства".

В начале июня администрацию одного из алматинских кафе оштрафовали полицейские за мытье мусорного бака в ближайшей речке.

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