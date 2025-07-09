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Общество

Сильнейшая жара возвращается: Казахстан ждут +40°С и выше

жара, Казгидромет, Казахстан, погода на три дня, ливни, контрасты температур, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 13:31 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили казахстанцам прогноз погоды на 10, 11 и 12 июля 2025 года. По данным специалистов, на западе ожидается очень сильная жара, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу метеорологов, под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

"Так, в центре, 10-11 июля на юго-востоке, 11-12 июля на севере, востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике также прогнозируют усиление ветра".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается температурного фона, то жителей страны ожидает погодный контраст:

  • днем на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара +40+44°;
  • в северных регионах возможно понижение дневных температур от +22+27° до +17+23°;
  • на востоке основной фон температуры – +20+28°;
  • на юге постепенное повышение от +25+37° до сильной жары +38+43°;
  • на юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки +25+30°.

Ранее синоптики предупреждали, что 9 июля в Астане, Алматы и еще 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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