Сильнейшая жара возвращается: Казахстан ждут +40°С и выше

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили казахстанцам прогноз погоды на 10, 11 и 12 июля 2025 года. По данным специалистов, на западе ожидается очень сильная жара, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно распространенному релизу метеорологов, под влиянием поля повышенного давления на западе страны ожидается жаркая и солнечная погода, а на остальной территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.

"Так, в центре, 10-11 июля на юго-востоке, 11-12 июля на севере, востоке страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. По республике также прогнозируют усиление ветра". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Что касается температурного фона, то жителей страны ожидает погодный контраст:

днем на западе, юго-западе республики ожидается очень сильная жара +40+44°;

в северных регионах возможно понижение дневных температур от +22+27° до +17+23°;

на востоке основной фон температуры – +20+28°;

на юге постепенное повышение от +25+37° до сильной жары +38+43°;

на юго-востоке страны днем столбики термометров достигнут отметки +25+30°.

Ранее синоптики предупреждали, что 9 июля в Астане, Алматы и еще 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.